Названо число жителей МО, которые привились от гриппа

В Московской области продолжается кампания по вакцинации против гриппа. Получить отечественный препарат могут взрослые и дети. Вакцинация проходит не только в медицинских организациях, но также в образовательных учреждениях и в мобильных пунктах. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

«Вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа и его последствий. Особенно важно своевременно защитить детей, пожилых людей и лица с хроническими заболеваниями, поскольку грипп может вызывать серьезные осложнения. С начала прививочной кампании против гриппа в Подмосковье вакцинацию уже прошли почти 126 тыс. жителей», — рассказал глава подмосковного ведомстваа Максим Забелин.

Вакцинация против гриппа проводится бесплатно. Записаться на прививку в поликлинике можно, например, через чат-бот Денис в МАХ или по телефону горячей линии 122. Кроме того организованы мобильные пункты — они размещены около торговых центров и рядом с железнодорожными станциями.