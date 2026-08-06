Перечислены достижения телемедицины в Подмосковье

В Московской области возможности телемедицины позволяют жителям без посещения поликлиники продлить электронный рецепт на льготные лекарства, получить расшифровку результатов анализов и исследований, скорректировать лечение, а также закрыть больничный лист после выздоровления. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

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С начала 2026 года в регионе врачи провели уже более 3 млн телемедицинских консультаций. Из них свыше 2,2 млн — для взрослых пациентов и свыше 800 тысяч — для детей. На данный момент в Подмосковье функционирует 15 центров телемедицины, которые работают исключительно для проведения онлайн-консультаций.

Решение помогает повысить доступность дистанционных приемов и снизить нагрузку на поликлиники. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел: Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере МАКС, региональный портал госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.