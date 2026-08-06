Хирурги спасли от ампутации двух пациентов с патологией сосудов

Совместная работа специалистов Серовской городской больницы и Ирбитской центральной городской больницы позволила сохранить конечности сразу двум пациентам, которым из-за серьезной сосудистой патологии грозила ампутация.

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Пациенты поступили в Ирбитскую ЦГБ с нарушением проходимости артерий в ногах. Стандартным методом восстановить просвет сосудов не удалось, перевозить их в Екатеринбург времени уже не было — существовал огромный риск необратимых последствий. Тогда коллегам на помощь пришла бригада из Серова.

«У нас ежегодно выполняется до 200 подобных вмешательств, которые спасают пациентов от ампутации конечностей. Квалификация наших специалистов позволила применить накопленный опыт на ирбитской площадке, действуя в единой команде», — подчеркнул главврач серовской больницы Иван Болтасев.

Над первым пациентом колдовали несколько часов — все прошло успешно. После медики приняли решение помочь и второму пациенту. В общей сложности обе операции заняли более четырех часов и закончились благополучно.

«Сосудистые поражения, с которыми мы столкнулись, требовали ювелирной работы и слаженных действий всей бригады. Операции по реканализации артерий проводятся по всей стране, однако иногда для спасения пациентов с особо сложной патологией необходимо объединить ресурсы нескольких больниц», — отметил завотделением Гаджи Магомедов.

Сейчас оба пациента продолжают лечение и реабилитацию.