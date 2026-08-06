В бургерах пяти брендов нашли кишечную палочку

Роскачество проверило бургеры из 20 популярных сетей фастфуда. В продукции пяти брендов нашли бактерии группы кишечных палочек.

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Всего исследовали чизбургеры по 488 показателям, среди них безопасность, качество и честность маркировки. В числе нарушителей оказались BB & Burgers, "The Бык", Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill. В этих бургерах нашли кишечную палочку.

Также в семи брендах (включая эти пять) зафиксировали превышение допустимого уровня микроорганизмов — в некоторых случаях более чем в 15 раз. Это значит, что на производстве могли нарушать температурный режим или плохо мыть оборудование, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в бургерах "Франклинс Бургер", "Frank by Баста", "Щепка" и других брендов нашли посторонние растительные компоненты, не указанные в составе. В 10 образцах обнаружили ДНК курицы — но в следовых количествах, вероятно, из-за общего оборудования.

Лучшими признаны бургеры "Вкусно — и точка", Burger King и Steak it easy — они соответствуют не только закону, но и строгим стандартам Роскачества и могут претендовать на знак качества.

Информацию о нарушениях передали в Роспотребнадзор. Некоторые сети уже начали внутренние проверки.