В городе появятся три новых медучреждения

В Южно-Сахалинске в этом году появится сразу три новых медучреждения. Вслед за открытой в июне детской поликлиникой в Дальнем на 120 посещений в смену 3 августа в 25-м микрорайоне города распахнула свои двери "умная" детская поликлиника, рассчитанная на 150 приемов в день.

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К ДПО будет приписано около 10 тысяч детей. Здесь откроется отделение детской стоматологии и зал ЛФК для реабилитации после травм. В поликлинике предусмотрена цифровая логистика, чтобы избежать очередей у кабинетов врачей.

«Сейчас у нас работает только поликлиника на улице Емельянова, и все дети — более 40 тысяч пациентов — устремляются в одном направлении. А отделение на улице Сахалинской находится в здании 1954 года постройки. Оттуда педиатрические участки переедут в комфортные условия нового помещения», — говорит главный врач детской поликлиники Южно-Сахалинска Татьяна Колба.

Ближе к концу года должно завершиться строительство еще одного медучреждения в микрорайоне Хомутово. Оно будет принимать как детей, так и взрослых.