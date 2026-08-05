Мозг начеку: главные причины эпидемии тревожности в мире

Психолог-психотерапевт, автор книг по психологии Алена Смокотина заявила, что тревожные расстройства остаются одними из самых распространенных психических нарушений в мире.

В комментарии RuNews24.ru психолог-психотерапевт отметила, что по данным ВОЗ, с ними живут около 359 миллионов человек. За последние десятилетия распространенность тревожных расстройств выросла, особенно среди молодежи.

Специалист назвала парадоксом то, что современное общество объективно стало самым безопасным за всю историю, но уровень тревожности при этом достиг беспрецедентных значений. По ее словам, многие люди внешне ведут обычную благополучную жизнь, работают, строят планы и имеют семьи, но внутри ощущают, что расслабляться опасно. Их нервная система устает от постоянной готовности к возможной угрозе.

«С вами не происходит ничего ненормального. Вы не слабые. Ваша нервная система слишком долго жила так, словно опасность никогда не заканчивается», — пояснила Смокотина.

Психотерапевт заявила, что мозг человека формировался сотни тысяч лет назад и хорошо реагирует на реальную угрозу, но хуже отличает ее от тревожной информации из телефона. Новостная лента за несколько минут может сообщить о войне, теракте, кризисе или эпидемии. Каждый такой сигнал заставляет мозг быть начеку, а непрерывный поток информации не дает ему почувствовать, что опасность осталась позади.

Такое состояние Смокотина связывает с гипербдительностью, при которой нервная система постоянно ищет признаки угрозы.

Психотерапевт подчеркнула, что нервная система способна восстанавливаться. В терапии человек учится различать реальные угрозы и тревожные прогнозы, выдерживать неопределенность и снова доверять себе. Современному человеку, по словам Смокотиной, нужна не только цифровая, но и психологическая безопасность — внутреннее ощущение, что можно перестать жить в постоянном ожидании беды, сообщает Радио «Комсомольская правда».

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