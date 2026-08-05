Женщина поправилась на 18 кг за полгода из-за скрытого расстройства

Здоровая американка 29-летняя Лекс Банах поправилась на 18 килограммов всего за шесть месяцев без изменения образа жизни. Ее историей заинтересовалось издание Mirror.

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Банах думала, что сходит с ума, когда начала быстро набирать вес, несмотря на правильное питание и регулярные занятия в тренажерном зале. В 2020 году она при помощи спорта похудела до желаемых 72 килограммов и сохраняла результат в течение года. Однако в начале 2021 года женщина начала быстро набирать вес и за полгода располнела до 90 килограммов. Сбитая с толку, в 2022 году она решила отказаться от противозачаточных таблеток, но это ничего не изменило.

Позже Банах стала жаловаться на затуманенное сознание, сильную усталость, сонливость и вспышки ярости, а также постоянный сильный голод. Терапевт, к которому она обратилась, предположил, что у нее апноэ во сне — скрытое расстройство, при котором происходят короткие остановки дыхания во сне. Врач выдал девушке специальный датчик для сна, который показал, что она просыпалась 68 раз за ночь из-за апноэ.

Специалист объяснил Банах, что апноэ может спровоцировать увеличение веса, поскольку нарушение сна влияет на метаболизм, вызывает гормональный дисбаланс и уровень энергии. В июне 2023 года американке выдали медицинский прибор СИПАП, который во время сна нагнетает воздух в специальную маску. Через несколько месяцев она начала замечать изменения в своем теле, а в течение года похудела на 27 килограммов. В феврале 2024 года девушка провела повторное исследование, и врачи сообщили, что ее приступы апноэ прошли.

Однако в апреле 2024 года Банах пришлось вернуть аппарат СИПАП. Сейчас она старается облегчить симптомы расстройства с помощью медитации и йоги.

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