В Подмосковье выросло число маммографических исследований

Маммография является одним из наиболее эффективных методов диагностики, который позволяет обнаружить патологические изменения молочных желез на ранней стадии и своевременно начать лечение. Регулярное прохождение диагностики помогает выявить заболевания еще до появления первых симптомов, что значительно повышает эффективность лечения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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«С начала этого года в Подмосковье выполнено почти 290 тысяч маммографических исследований. По их результатам отклонения выявлены почти в 24 тысячах случаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных исследований выросло на 62%, что говорит о повышении доступности диагностики и внимательном отношении жительниц региона к своему здоровью», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.

При выявлении патологических изменений пациенток направляют на дополнительное обследование для уточнения диагноза и при необходимости — на лечение.