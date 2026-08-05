Россиянам разъяснили, как генетика влияет на репродуктивное здоровье

Генетика помогает определять особенности менструального цикла и вероятность благополучного вынашивания беременности. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог Мадина Бекова.

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«Генетика играет фундаментальную роль в акушерстве и гинекологии, определяя не только риски развития онкологических заболеваний, но и особенности становления менструального цикла, овариальный резерв и вероятность благополучного вынашивания беременности», — заявила эксперт.

Врач рассказала, что в доказательной гинекологии особый акцент делается на выявление высокопенетрантных моногенных мутаций, таких как мутации в генах BRCA1 и BRCA2. По ее словам, наличие этих мутаций повышает пожизненный риск развития рака молочной железы до 70–80%, а рака яичников — до 40–50%, что требует применения особых протоколов наблюдения (ранняя маммография, МРТ) или профилактических хирургических вмешательств.

Бекова заявила, что другим важным синдромом является синдром Линча, ассоциированный с высоким риском рака эндометрия и яичников.

«В репродуктологии генетическое обследование крайне важно при привычном невынашивании беременности и тяжелых формах мужского и женского бесплодия. Проведение кариотипирования супружеской пары позволяет исключить сбалансированные хромосомные перестройки», — подчеркнула гинеколог.

Врач отметила, что на этапе планирования беременности рекомендуется проводить скрининг на носительство частых аутосомно-рецессивных заболеваний (спинальная мышечная атрофия, муковисцидоз, фенилкетонурия).