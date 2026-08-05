В ОП рассказали, как не пострадать от лжекосметологов

Проверка наличия лицензии и сертификатов специалистов перед посещением косметологических клиник поможет обезопасить желающих улучшить свою внешность от так называемых серых косметологов, число которых в последнее время значительно возросло. Об этом ТАСС сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

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«В настоящее время "серая косметология", к сожалению, встречается на каждом шагу. С подобного рода жалобами ко мне стали обращаться в последнее время. <...> Еще на этапе выбора клиники или косметолога стоит обратить внимание на наличие действующей медицинской лицензии», — сказал Машаров.

Он уточнил, что такая информация размещается на сайте или в офисе, в противном случае можно обратиться с просьбой показать вам документ. Кроме того, необходимо посмотреть сертификаты специалистов.

«Сотрудник, оказывающий вам услугу, должен не только быть дипломированным медицинским специалистом, но и иметь сертификат, подтверждающий обучение в соответствующей области медицины. Просите показать вам эти документы до того, как подпишете договор и согласитесь на любые манипуляции со своей внешностью», — уточнил Машаров.

Еще необходимо проверить регистрацию аппаратуры.

«Если применяется аппаратная косметология, у салона должно быть свидетельство о государственной регистрации аппаратуры, которая для этого используется. Проверить эту информацию вы можете сами на сайте Росздравнадзора», — уточнил эксперт.

Кроме того, все назначаемые препараты должны иметь свидетельство о государственной регистрации, она подтверждает законность их применения в косметологии.

«Проверить эту информацию можно самостоятельно в интернете, зайдя на сайт министерства здравоохранения (в государственном реестре лекарственных средств)», — сказал Машаров.

Он отметил, что лжекосметологи зачастую оказывают инъекционные услуги несертифицированными в РФ препаратами на дому или в частных кабинетах.