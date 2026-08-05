ИИ помог врачам поставить миллионы диагнозов

В Московской области для поддержки врачей первичного звена функционирует сервис на основе искусственного интеллекта. Это диагностический ассистент AIDA, который анализирует данные электронной медицинской карты пациента и помогает врачу в постановке диагноза. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

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«С февраля этого года цифровой ассистент AIDA помог нашим врачам поставить почти 2,9 миллиона диагнозов. Цифровой ассистент анализирует жалобы, историю болезни и данные обследований, формируя предположения о 95 социально значимых диагнозах», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

При расхождении мнений врач видит альтернативный вариант — но решение всегда остается за ним, искусственный интеллект здесь не заменяет, а усиливает. Финальное решение о постановке диагноза и тактике лечения принимает врач.