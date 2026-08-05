Стало известно, в каком случае сидячая работа приводит к инвалидности

Офисные работники проводят в неподвижном положении до 80% времени, что за 10 лет составляет более 16 тысяч часов сидения — почти два года жизни в кресле. Ученые Пермского Политеха рассказали, к каким проблемам со здоровьем это может привести — вплоть до депрессии, инвалидности и инсульта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

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«Сотрудники проводят в неподвижном положении до 80% рабочего времени, что вызывает ослабление мышц, застой крови и нарушение работы внутренних органов. Эти сбои становятся источником стрессовых сигналов для нервной системы», — рассказала профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нина Вишневская.

По ее словам, длительный стресс и малоподвижность снижают выработку нейротрофического фактора — белка, необходимого для нейронов, что ухудшает память и концентрацию и может привести к депрессии.

Одно из самых распространенных последствий — остеохондроз, которым страдают до 90% взрослых.

«Длительное пребывание в одной позе создает постоянное напряжение шеи и поясницы. Без физической активности это перерастает в воспаление и спазм», — объяснил старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.

Самое опасное осложнение — радикулит, способный привести к атрофии мышц и инвалидности.

Хроническая венозная недостаточность затрагивает 35–60% трудоспособного населения страны.

«Механизм повреждения запускается с первого часа неподвижного сидения: кровь застаивается, давление может превышать норму в 3–4 раза», — рассказала Вишневская.

На поздних стадиях варикоза возможны незаживающие язвы, а осложнения, связанные с образованием тромба, могут быть смертельно опасными.

Работа с мышью и клавиатурой чревата туннельным синдромом запястного канала — сдавлением срединного нерва, которое встречается у женщин в 3–5 раз чаще, чем у мужчин. Недостаток нагрузки на кости из-за сидячей работы способствует и развитию остеопороза: он долго протекает бессимптомно, а перелом шейки бедра в 20% случаев оказывается смертельным в течение года.

Для профилактики ученые советуют вставать каждые 45 минут, использовать эргономичную мебель, следить за осанкой и не пренебрегать физической активностью — ходьбой, плаванием и упражнениями на равновесие.