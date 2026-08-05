Медсправки теперь можно заказать голосом

Медицинские справки в столице теперь можно заказать в голосовом формате с помощью навыка ИИ-ассистента Алисы. Она подскажет, какие документы доступны для онлайн-заказа, поможет заказать нужную справку и объяснит, где получить бумажную копию, если она понадобится. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

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«Мы последовательно развиваем цифровые сервисы и встраиваем медицинские сценарии в привычные москвичам форматы, чтобы горожане могли решать все больше вопросов дистанционно. В прошлом году в электронной медкарте появилась возможность заказывать онлайн востребованные медицинские справки. Среди них — справки о прохождении профилактических медосмотров, об отсутствии контактов с инфекционными больными, карта профилактических прививок и другие документы, которые могут понадобиться для зачисления в детский сад, поездки в лагерь, записи в бассейн и в иных ситуациях. Теперь заказать их можно голосом с помощью навыка в Алисе: она подскажет, какие справки доступны, поможет заказать нужную, а при необходимости — объяснит, где получить бумажную копию. Новый альтернативный способ помогает сделать взаимодействие с системой здравоохранения еще удобнее. Кроме того, с помощью ИИ-ассистента можно вносить в электронную медкарту основные показатели здоровья, уточнять информацию о записях к врачу и на исследования, а также переносить или отменять их».

Алисе можно заказать те же справки, которые доступны пациенту для онлайн-заказа в электронной медицинской карте. Новым функционалом могут воспользоваться пациенты с доступом к электронной медицинской карте, которые прикреплены к городской поликлинике.

Так, онлайн можно заказать справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, о прохождении профилактического медосмотра или диспансеризации, о флюорографии, о допуске к спорту, карту профилактических прививок по форме 063/у, сертификат о профилактических прививках и другие документы.

Такая возможность появилась благодаря новому навыку ИИ-ассистента Алисы, разработанному Департаментом информационных технологий Москвы на платформе "Яндекс Диалоги". Он доступен на всех устройствах с Алисой — от смартфонов до умных колонок. Чтобы воспользоваться им, нужно иметь доступ к электронной медицинской карте на портале mos.ru, быть прикрепленным к городской поликлинике и подключить навык ЕМИАС для Алисы.

Это можно сделать в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО": авторизоваться через учетную запись портала mos.ru, нажать на иконку Алисы в правом верхнем углу и выбрать подключение навыка. После успешной привязки достаточно попросить цифрового помощника запустить навык ЕМИАС и задать ему вопрос. Если пользователь уже подключал навык, новый функционал станет доступен автоматически.

В 2025 году пациенты получили возможность вносить в электронную медкарту с его помощью показатели здоровья: артериальное давление, пульс, вес, рост, температуру, уровень сахара и кислорода в крови, сведения о приступах стенокардии. Эти данные сохраняются в разделе "Дневник здоровья" и помогают врачу отслеживать динамику состояния пациента.

Столица развивает такие сервисы на основе единой цифровой платформы здравоохранения, ключевым компонентом которой является ЕМИАС. Систему совместно совершенствуют Департамент здравоохранения Москвы и столичный Департамент информационных технологий. Она обеспечивает персонифицированное ведение пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Платформа объединяет медицинские данные в единой цифровой среде и дает доступ к ним врачам и самим пациентам.