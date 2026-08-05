Доктор ответил, что снижает твердость эмали зубов

Вейпинг плохо влияет на состояние полости рта: он снижает твердость эмали зубов, вызывает сухость полости рта и провоцирует рост опасных бактерий, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры терапевтической стоматологии Пироговского университета Денис Моисеев.

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«Полость рта — это первая и главная мишень для аэрозоля электронных сигарет. Ее слизистая и твердые ткани зубов находятся в прямом контакте с химическими соединениями, которые вдыхает курильщик. Так, пропиленгликоль и глицерин, входящие в состав жидкостей, активно поглощают влагу. У больше половины пользователей электронных сигарет фиксируется выраженная сухость во рту. Слюна — это наш главный естественный защитник: она смывает бактерии, нейтрализует кислоты и поддерживает pH. Когда ее становится мало, риск кариеса, заболеваний десен и слизистой рта растет в разы», — отметил врач.

Кроме того, вейп-аэрозоль подавляет рост нормальной комменсальной микробиоты и создает питательную среду для патогенных бактерий. Это приводит к формированию агрессивной биопленки и повышает риск кариеса, пародонтита, периимплантита и кандидоза полости рта.