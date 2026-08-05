Электронная история болезни будет отражаться в Госуслугах

Электронная медицинская карта (история болезни) человека будет отражаться в его личном кабинете на портале Госуслуг, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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Говоря о перспективах развития здравоохранения, Михаил Мурашко отметил, что модернизация первичного звена идет параллельно с цифровой трансформацией отрасли.

«Электронная история болезни, возможность получить медицинские заключения на портале государственных услуг в личном кабинете - это удобства для населения, которые позволяют меньше времени тратить на походы в поликлинику для того, чтобы просто узнать анализы. Ну и, конечно, все рекомендации, выписки тоже должны приходить на портал государственных услуг. Это удобно, комфортно», — пояснил министр.

Он отметил, что финансирование мероприятий по модернизации системы здравоохранения продолжается в рамках нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья".