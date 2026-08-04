Врачи спасли ребенка, которого ужалила в горло пчела

В Сунженском районе Ингушетии медики сумели спасти мальчика, у которого после укуса пчелы в горло развился опасный аллергический отек. Об этом проинформировал Минздрав России.

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Согласно данным ведомства, инцидент произошел из‑за несчастного случая — ребенок непреднамеренно проглотил пчелу, и насекомое ужалило его в область горла. При поступлении в Сунженскую центральную районную больницу состояние мальчика оценивалось как критическое: у него стремительно нарастала тяжелая аллергическая реакция, сопровождавшаяся отеком дыхательных путей.

Для купирования состояния врачи применили комплекс срочных мер. С целью устранения спазма и снижения отечности ребенку провели ингаляцию с помощью небулайзера — этот аппарат позволяет оперативно доставить лекарственное средство непосредственно в дыхательные пути. Параллельно пациенту ввели необходимые медикаменты внутривенно. Благодаря своевременным действиям медиков удалось добиться стабилизации состояния и не допустить возникновения серьезных осложнений.

На текущий момент здоровье ребенка не вызывает опасений — он чувствует себя удовлетворительно, угрозы для жизни нет.