Кардиолог объяснил, почему 19-летний хоккеист мог умереть от тромбоза

19-летний российский хоккеист Амир Ханов умер прямо во время свидания. Трагедия произошла в Уфе. Молодой спортсмен потерял сознание на мастер-классе по лепке из глины, куда пришел вместе с девушкой, а позднее скончался. По информации ТАСС, у 19-летнего хоккеиста оторвался тромб. Как такое могло произойти с молодым спортсменом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

© Вечерняя Москва

По словам специалиста, важно понимать, что профессиональный спорт — это не про здоровье, а про экстремальные нагрузки на организм.

Травмы нарушают кровообращение, что приводит к изменению структуры сосудистого русла и варикозной болезни нижних конечностей. Именно оттуда чаще всего отрываются тромбы, — рассказал Кондрахин.

Он отметил, что профессиональный спорт в целом сопряжен с болезнями, которые могут приводить к таким фатальным последствиям.

Интенсивная работа ногами и туловищем, мощная физическая нагрузка, большое количество плотной защитной формы, микротравмы и обезвоживание — все это неизбежно нарушает кровоток и формирует условия для образования тромбов. Трус, как известно, не играет в хоккей, поэтому такие риски заложены в самой сути профессионального спорта. Они не зависят от того, молодой человек или пожилой, — это просто факторы риска, которые очень сложно оценить заранее, — объяснил доктор.

Он подчеркнул: если в анамнезе у спортсмена были серьезные травмы, переломы или операции, то ему требуется детальное врачебное наблюдение. Необходимо регулярно сдавать анализы крови на свертываемость — коагулограмму, контролировать состояние сосудов.

Проблема в том, что во время интенсивных нагрузок часть воды покидает организм, наступает обезвоживание, кровь густеет. Спорт высоких достижений калечит, и внезапные смерти — это частое явление, которое связано именно с этими физиологическими процессами. Обезвоживание — самая большая проблема при пиковых нагрузках. С высокой долей вероятности тромб у хоккеиста образовался именно в венах нижних конечностей. Это классическая схема тромбоэмболии. Оттуда сгустки обычно и «вылетают» в легочную артерию, и наступает летальный исход, — заключил Кондрахин.

Риск развития тромбоза особенно возрастает в жаркое время года. Многие считают, что эта проблема касается только пожилых, но на самом деле столкнуться с ней могут и молодые люди. Почему летом вероятность образования тромбов увеличивается, кто входит в группу риска и как защитить себя от опасных осложнений, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.