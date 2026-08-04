Три главных мифа о химиотерапии, в которые надо перестать верить

Некоторые люди до сих пор уверены, что химиотерапия неизбежно приводит к тяжелым осложнениям и ухудшению самочувствия, рассказал врач-онколог, маммолог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов. В разговоре с «Лентой.ру» он развеял три главных мифа об этом методе лечения.

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Одним из популярных заблуждений Сулиманов назвал уверенность в том, что химиотерапия приносит больше вреда, чем пользы. Он объяснил, что переносимость этого вида терапии индивидуальна. Она зависит как от схемы лечения, так и от особенностей организма пациента. Во время терапии действительно могут возникать побочные реакции, такие как тошнота, слабость, головокружение, изменение веса, нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы или почек. Однако эти осложнения врачи умеют контролировать.

Другое заблуждение — это мнение, будет после химиотерапии всегда выпадают волосы.

«Такой побочный эффект возникает далеко не при всех схемах лечения. При определенной схеме лечения, например использовании таргетных препаратов, удается значительно уменьшить риск выпадения волос. Это связано с тем, что таргеты действуют избирательно на опухоль, минимально затрагивая здоровые клетки, в том числе и волосяные фолликулы», — пояснил онколог.

Также врач призвал перестать верить в миф, что во время лечения рака нельзя есть мясо и сладкое. На самом деле во время химиотерапии организму особенно важно получать достаточное количество белка и энергии. В рационе больных людей должны присутствовать мясо, птица или рыба. Они нужны для поддержания силы и восстановления после терапии, рассказал Сулиманов. Отказ от сладкого также не является обязательным, если речь идет об умеренном потреблении, добавил он.

Ранее онколог Анастасия Мочалова назвала способ обнаружить рак на «нулевой» стадии. По ее словам, ключевым прорывом может стать использование жидкой биопсии.