Хирурги удалили мужчине крупную грыжу без скальпеля и шрамов

В Екатеринбурге хирурги Центральной городской больницы № 7 помогли 53‑летнему мужчине избавиться от большой паховой грыжи, не оставив шрамов. С начала 2026 года хирурги этой больницы провели уже более 200 подобных малоинвазивных операций, сообщили в минздраве региона информагентству «Уральский меридиан».

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За полгода грыжа выросла размером до 5 см и периодически доставляла пациенту тянущую боль. Когда терпеть стало тяжело, мужчина пошёл к врачам.

Операцию провели по современной методике TEP (расшифровывается, как тотальная экстраперитонеальная герниопластика) под общим наркозом. С помощью эндовидеохирургического оборудования хирург сделал три маленьких прокола в паху. Через них ввели инструменты и камеру — картинка выводилась на монитор, так что врач видел всё в деталях. При этом он работал в тканях брюшной стенки, не проникая в брюшную полость. Такой подход почти исключает риск спаек и других осложнений.

В итоге грыжу убрали. Пациент сможет довольно быстро вернуться к привычной жизни.

«Многие люди годами терпят боль, потому что боятся сложной операции и долгой реабилитации. А методика TEP как раз помогает действовать аккуратно, с ювелирной точностью, и серьёзно снижает риски», – отметил заместитель главврача по хирургии больницы Георгий Светлаков.

Малоинвазивные технологии всё активнее используют, чтобы помогать людям быстрее восстанавливаться. Операции без разрезов стали доступны женщинам на севере Свердловской области. Ранее мы писали, что современная лапароскопическая стойка уже помогла 80 пациенткам больницы Серова — теперь для сложных вмешательств женщинам не надо ехать в облцентры.

В Свердловском госпитале ветеранов пациентке вживили отечественный 3D‑имплант в позвоночник после аварии на квадроцикле. Из‑за травмы позвоночника женщина рисковала потерять способность двигаться, но уральские хирурги смогли ей помочь.