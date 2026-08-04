Озвучен главный переносчик вируса Бурбон

Им считается клещ Amblyomma americanum или «одинокая звезда».

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В России этот вид насекомых никогда не встречался, сообщил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник учреждения Анатолий Альтштейн.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о том, что в Нью-Йорке выявлен случай инфицирования вирусом Бурбон. Это редкая клещевая инфекция, против которой в настоящее время не существует вакцины. В ведомстве подчёркивали, что данных о циркуляции этого вируса в Российской Федерации не зафиксировано.