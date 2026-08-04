Гастроэнтеролог развеял мифы о здоровье печени у детей

Многие родители считают, что если у ребёнка нет боли в животе, то с печенью всё в порядке. Однако это заблуждение, подчеркнула гастроэнтеролог Эльвира Хлопова. Печень не имеет болевых рецепторов, поэтому на ранних стадиях заболевания симптомы могут отсутствовать. Важно регулярно проверять состояние печени у детей, особенно если есть факторы риска.

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Вакцинация против гепатита В не перегружает иммунитет ребёнка, подчеркнула специалист. Вакцина содержит лишь один антиген или несколько, в зависимости от типа препарата. Также своевременная вакцинация поможет предотвратить осложнения и защитить печень ребёнка при гепатите А — серьёзном заболевании, которое может протекать с желтухой, слабостью и тошнотой, а также иметь долгосрочные последствия для здоровья.

Принимать лекарства и биологически активные добавки (БАДы) следует только по назначению врача. Важно строго соблюдать дозировку и контролировать показатели печени, чтобы избежать токсического поражения, приводит рекомендации специалиста 450media.ru.

Избыток фруктозы и жирной пищи, включая сладости и фастфуд, создаёт значительную нагрузку на печень.

Даже у детей с нормальным весом могут возникнуть проблемы с печенью из-за генетических заболеваний, связанных с нарушением жирового обмена. Эти заболевания можно выявить с помощью ультразвукового исследования (УЗИ) и анализов.

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, заболеваемость гепатитом среди нижегородцев снизилась на 53% за год.