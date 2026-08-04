Как изменилось число бригад СМП в Подмосковье

В Московской области развивают службу скорой медицинской помощи (СМП), что важно для повышения доступности экстренной медицинской помощи и быстрого реагирования на вызовы. За три года в регионе их число выросло на 16%. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

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«На бригады скорой помощи ежедневно ложится высокая нагрузка, поэтому мы уделяем особое внимание развитию службы и укреплению ее кадрового состава. За три года количество выездных бригад в Подмосковье увеличилось с 545 до 633 — это на 88 бригад больше», — отметил зампред областного правительства — министр здравоохранения Максим Забелин.

В Московской области для привлечения медиков действует широкий комплекс мер социальной поддержки, включая программы «Социальная ипотека», «Приведи друга», компенсацию аренды жилья и другие.