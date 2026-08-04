В Сургуте спасли младенца с поврежденным из-за магнитных шариков кишечником

В Сургуте в Центре охраны материнства и детства спасли годовалого ребенка с кишечной непроходимостью и воспалением.

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«Первым этапом стала интенсивная терапия. Врачи стабилизировали состояние малыша, начали инфузионную, антибактериальную и обезболивающую терапию, после чего его экстренно перевели в операционную и уже там выяснилась причина такого тяжелого состояния маленького пациента», — рассказали в департаменте здравоохранения Югры.

Оказалось, что ребенок каким-то образом проглотил 32 магнитных шарика — они притянулись друг к другу через стенки кишечника, вызвали восемь сквозных перфораций и воспаление брюшной полости.

Магниты удалили, малыш продолжил лечение в реанимации и хирургии, и сегодня уже выписан домой.