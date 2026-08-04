МО получила более 160 единиц реабилитационного оборудования

В Московской области продолжают оснащать медицинские организации современным реабилитационным оборудованием. Например, речь идет об устройствах для тренировки координации и баланса, тренажерах с биологической обратной связью и даже роботизированных комплексах для локомоторной терапии и реабилитации нижних конечностей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.

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По данным регионального ведомства, с начала года клиники уже получил 164 единицы современного реабилитационного оборудования на сумму свыше 158 млн рублей. Медтехнику закупают по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Среди прочего, в регионе реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация», который нацелен на повышение доступности и качества реабилитационной помощи.

Новое оборудование поступило в больницы, расположенные в Щелково, Королеве, Луховицах, Клину. Также техника теперь установлена в Московском областном госпитале для ветеранов войн.