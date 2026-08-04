В Башкирии помогут тяжелобольным людям

В Башкирии планируют ввести ежемесячные выплаты для людей с хронической болезнью почек пятой стадии, которым необходим диализ. Такой проект постановления башкирского кабмина подготовил региональный минздрав в конце июля. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу и в случае утверждения вступит в силу с 1 января 2027 года.

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Как рассказали в минздраве РБ, предлагается выплачивать 500 рублей за один день диализа жителям городов и 700 рублей — жителям сельской местности. Ежемесячные выплаты будут рассчитываться на основе количества посещений центра диализа. Право на получение выплат будет предоставлено самим пациентам и родителям несовершеннолетних. Перечисления будут осуществляться Республиканским центром социальной поддержки населения.

Минздрав оценил планируемые расходы республиканского бюджета в 120 миллионов рублей в год. На сегодняшний день в Башкирии в реестре пациентов, проходящих гемодиализ, числится 1420 человек.

«Цель проекта — усилить адресную социальную поддержку граждан с хронической болезнью почек, нуждающихся в диализе», — отметили в пресс-службе минздрава.

Хроническая почечная недостаточность — это состояние, при котором почки человека перестают выполнять свои функции. В результате пациент вынужден постоянно пользоваться аппаратом диализа, который заменяет работу почек, очищая и фильтруя кровь. Больные проводят у аппарата искусственной почки по 4 часа три раза в неделю. Пропуск даже одной процедуры может привести к серьезным последствиям, вплоть до летального исхода. Раньше в республике остро стояла проблема подвоза пациентов к месту процедуры и обратно. Сейчас это делается за счет средств медучреждений, к которым они прикреплены.

С введением выплат организация транспортировки пациентов сохранится за медицинскими учреждениями. Также у них появится дополнительная обязанность — ежемесячно передавать списки пациентов с указанием числа пройденных ими процедур в Республиканский центр соцподдержки.