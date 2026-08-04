Пациентов старше 60 лет будут проверять на наличие опасного заболевания

В России утверждены клинические рекомендации по диагностике и лечению саркопении. Указанное заболевание характеризуется быстрой потерей мышечной массы. Теперь врачи будут обязаны проверять каждого пациента старше 60 лет на саркопению при каждом посещении поликлиники, так как раннее выявление атрофии мышц критически важно.

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Наличие указанного заболевания значительно повышает риск падений, переломов и утраты самостоятельности в быту. В основном саркопения маскируется под естественные признаки старения, в связи с этим пенсионеры часто не обращаются за помощью до появления серьезных осложнений. Согласно статистику, распространенность заболевания среди пожилых россиян достигает 37%.

«Саркопения — это не просто возрастное уменьшение объемов мышц, а системная проблема, которая затрагивает весь организм. Важно, что теперь мы получили четкий алгоритм проверки пациентов на каждом приеме, что поможет выявлять болезнь на доклинической стадии», — рассказала в беседе с Pravda.Ru терапевт Анна Кузнецова.

Теперь медики будут отслеживать ряд симптомов, среди них – непреднамеренное снижение веса, трудности при вставании со стула или неуверенная ходьба. Это своевременно распознать угрозу и предотвратить развитие глубокой инвалидизации. Лабораторный контроль будет включать мониторинг уровня витамина D, общего белка, альбумина и других показателей.