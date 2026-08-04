Врачи вернули зрение семилетней девочке из Арктики

Врачи Якутской республиканской офтальмологической больницы восстановили семилетней Алиаде из Оленекского района зрение. Для операции был заказан искусственный хрусталик, сообщили в пресс-службе медучреждения.

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По словам отца девочки Александра, заболевание долгое время никак не проявляло себя. Год назад врачи во время медосмотра в детском саду диагностировали врожденную катаракту.

«Нас сразу пригласили на операцию, но возникли ограничения из-за проблем с сердцем. В нашей семье врожденной катаракты ни у кого не было, поэтому для нас это было очень волнительно. Алиада не жаловалась на зрение, но сейчас я понимаю, что были первые признаки. Дочка щурилась, особенно это было заметно на фотографиях. Казалось, что она просто не любит фотографироваться, в повседневной жизни все было нормально», — вспоминает мужчина.

Для подобной операции заказывают индивидуальные хрусталики, которые подбирают под конкретные параметры глаза. Операция прошла успешно, сейчас Алиада чувствует себя хорошо. Через пару месяцев ей предстоит операция на левом глазу.

«Результаты мы увидели сразу после операции: дочка долго рассматривала свои руки, словно удивлялась, что наконец хорошо видит. Осенью Алиада идет в первый класс, мы очень рады и благодарны врачам за хорошее зрение нашей дочки», — отметил Александр Иванов.

В офтальмологической больнице отметили, что самыми маленькими пациентами, которым провели операцию по удалению катаракты, стали годовалые братья-близнецы.