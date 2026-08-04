Невролог объяснил опасность слюнотечения по ночам

Невролог Мэтью Уокер предупредил об опасности обильного слюнотечения по ночам. В беседе с USA Today врач указал, признаком каких заболеваний может быть этот симптом.

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По словам Уокера, в большинстве случаев ночное слюнотечение безвредно. Этот процесс объясняется тем, то слюнные железы не полностью отключаются ночью — они продолжают работать, даже когда во сне под силой тяжести у человека открывается рот. Однако, отметил он, регулярное или внезапное пробуждение с сильным обезвоживанием или болезненной сухостью во рту может стать поводом для беспокойства.

Уокер также призвал обратить внимание на то, сопровождается ли при этом сон громким храпом, затрудненным дыханием и дневной усталостью. Это, по его словам, может быть признаком апноэ во сне, в то время как слабость лица, невнятная речь или проблемы с глотанием могут указывать на неврологические проблемы. Кроме того, продолжил врач, чрезмерное слюнотечение может указывать на хроническое дыхание через рот из-за заложенности носа, кислотного рефлюкса или побочных эффектов некоторых лекарств.

Уокер добавил, что при лечении заложенности носа, аллергии, простуды, рефлюкса, исправления носовой перегородки и достаточного увлажнения помещения обильное ночное слюнотечение может прекратиться. Он уточнил, что изменение положения тела во время сна также может ограничить слюнотечение — когда человек лежит на спине, слюны выделяется меньше. Каппы и подбородочные ремни также могут помочь решить эту проблему, заключил специалист.

Ранее терапевт, сомнолог Кристофер Дж. Аллен рассказал, почему летом могут возникать проблемы со сном. По словам Аллена, ухудшить сон может то, что человек во второй половине дня пьет слишком много воды.