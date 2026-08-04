Кардиолог объяснил, что происходит с давлением в жару

У большинства здоровых людей в жаркую погоду артериальное давление может немного снижаться из-за расширения сосудов, рассказал «Газете.Ru» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин.

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Летом сердечно-сосудистая система работает в условиях повышенной нагрузки. Чтобы предотвратить перегрев, организм расширяет сосуды кожи и усиливает потоотделение, благодаря чему тепло быстрее отдается в окружающую среду. Эти механизмы помогают поддерживать нормальную температуру тела, но одновременно изменяют кровообращение и водно-солевой баланс.

«У большинства людей в жару давление может немного снижаться из-за расширения сосудов. Чтобы компенсировать это, сердце начинает работать интенсивнее: учащается пульс, увеличивается объем циркулирующей крови, которую необходимо перекачивать. Если человек теряет много жидкости с потом и недостаточно пьет, кровь становится более вязкой, а нагрузка на сердце возрастает. У людей с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или нарушениями ритма жара может провоцировать ухудшение самочувствия», — рассказал доктор.

Отдельного внимания летом заслуживает рацион питания. Чтобы снизить нагрузку на сердце и сосуды важно сократить потребление соли и пить достаточно воды.