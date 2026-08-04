Специалисты сообщили о росте заболеваемости энтеровирусами

Сезонный рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями наблюдается в России, в основном заболевания протекают в легкой форме. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

© РИА Новости

«Вирусы Коксаки относятся к группе энтеровирусов, широко распространенных в большинстве стран, включая Российскую Федерацию, поэтому ситуация оценивается в целом по энтеровирусным инфекциям (ЭВИ). В настоящее время в России наблюдается сезонный рост заболеваемости ЭВИ, в основном заболевание протекает в легкой форме», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что основными путями передачи ЭВИ являются водный и контактно-бытовой. Чтобы свести к минимуму риск заражения, рекомендуется соблюдать правила личной и общественной гигиены: регулярно мыть руки с мылом; тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением; приобретать продукты питания только в санкционированных местах; подвергать продукты термической обработке; купаться только в разрешенных местах (не заглатывать воду); избегать контактов с инфицированными людьми, особенно с сыпью; употреблять бутилированную воду.

Роспотребнадзор рекомендует обратиться к врачу при повышении температуры тела, отсутствии аппетита, рвоте, диарее, затрудненном дыхании, судорогах, сонливости, боли в груди или животе, высыпаниях на коже или во рту, сильной боли в горле, сильной головной боли, особенно сопровождающейся рвотой, спутанностью сознания или необычной сонливостью, ригидностью затылочных мышц (сложно наклонить голову вперед), покраснением, воспалением глаз.

В ведомстве подчеркнули, что территориальными органами Роспотребнадзора организовано и находится на контроле проведение комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, особенно в дошкольных и летних оздоровительных организациях. В зоне повышенного внимания — курортные регионы и центры туризма, так как одной из причин увеличения заболеваемости ЭВИ в летне-осенний период считается повышенная миграционная активность населения в период отпусков, способствующая распространению энтеровирусов.

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас работает Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики энтеровирусной (неполио) инфекции. До 7 августа могут получить консультации по мерам личной и общественной профилактики. Особое внимание уделяется вопросам безопасности во время отдыха в детских летних оздоровительных организациях, лагерях и на курортах. Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, и адреса консультационных центров и пунктов опубликованы на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.