Минздрав утвердил стандарт медпомощи для детей с хроническим гепатитом С

Минздрав России утвердил стандарт медпомощи для детей с хроническим гепатитом С — средняя продолжительность лечения законченного случая составляет 365 дней.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, в перечень медуслуг для диагностики входит первичный приём инфекциониста, а для лечения — осмотры у врача с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в стационаре, диспансерные приёмы гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.

Стандарт также предусматривает перечень лабораторных и инструментальных методов исследования для диагностики состояния пациента, перечень зарегистрированных на территории государства лекарств для лечения и лечебное питание.

Ранее стало известно, что Минздрав добавил тест на ВИЧ и светотерапию в стандарт лечения панических атак.