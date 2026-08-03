В Кабардино-Балкарии врачи спасли девочке руку, попавшую в мясорубку

В Кабардино-Балкарии (КБР) трехлетний ребенок получил серьезную травму, засунув руку в мясорубку. Врачам детского медцентра удалось провести операцию и сохранить конечность, рассказали в Минздраве КБР.

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"В Республиканском детском многопрофильном центре проведена экстренная и уникальная операция, позволившая сохранить кисть и двигательную функцию пальцев у трехлетней пациентки. Ребенок получил тяжелую травму, засунув руку в электрическую мясорубку. К оказанию помощи была незамедлительно привлечена команда хирургов травматологов. В ходе многоэтапного оперативного вмешательства специалисты выполнили комплекс мероприятий по восстановлению поврежденных структур кисти", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что несмотря на тяжесть травмы и выраженные повреждения пальцев, врачам удалось сохранить их анатомическую целостность и функциональность.