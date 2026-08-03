В ХМАО врачи спасли годовалого ребенка с 32 магнитами в кишечнике

Врачи Центра охраны материнства и детства в Сургуте спасли годовалого ребенка, который проглотил 32 магнитных шарика. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

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Ребенок поступил в больницу в экстренном порядке после двух дней рвоты, его перевели из инфекционного отделения после рентгенологического обследования. Врачи диагностировали кишечную непроходимость и обнаружили в кишечнике маленько пациента инородные тела.

Было принято решение о проведении операции, магниты притянулись друг к другу через стенки кишечника, образовав восемь перфораций. Через эти разрывы содержимое кишечника попало в брюшную полость, вызвав сильное воспаление. Специалисты извлекли из кишечника все 32 шарика диаметром около пяти мм и ушили повреждения.

После операции ребенок прошел курс лечения в реанимации с внутривенным питанием и препаратами для восстановления кишечника. Жизни малолетнего ничего не угрожает, он выписан из больницы.