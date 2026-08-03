Доктор рассказал, на какие тяжелые недуги указывает головная боль

Головная боль может быть признаком серьёзных заболеваний — от гипертонии до почечной недостаточности, предупредила в беседе с NEWS.ru заведующая терапевтическим отделением Центра Шумакова Дарья Умрик.

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По словам врача, самая частая «сердечная» причина головной боли — артериальная гипертензия. Давящие ощущения в затылке или висках часто возникают по утрам. Также симптом может сопровождать аритмии и сердечную недостаточность, когда мозг испытывает кислородное голодание.

Проблемы с почками — ещё один возможный источник головной боли. При гломерулонефрите, пиелонефрите или поликистозе нарушается выведение жидкости, что ведёт к стойкой «почечной» гипертензии.

Заболевания дыхательной системы — ХОБЛ, тяжёлая бронхиальная астма, пневмония — также нередко сопровождаются головной болью из-за гипоксии и избытка углекислого газа. Сосуды мозга расширяются, внутричерепное давление растёт, провоцируя тупую, разлитую боль на фоне одышки.

Что касается печени, головная боль, по словам Умрик, появляется лишь на поздних стадиях из-за интоксикации, когда повреждённый орган не может нейтрализовать токсины.

Врач подчёркивает, что терпеть головную боль опасно, а постоянный приём обезболивающих — рискованный подход. Если симптомы возникают часто, меняют характер или плохо снимаются таблетками, необходимо обратиться к терапевту.