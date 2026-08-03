Почему умение врача говорить с пациентом — это такое же лечение, как и таблетки

Блестяще проведённая операция может не дать результата, если родители уходят из кабинета с тревогой и желанием гуглить. Почему умение говорить на понятном языке становится такой же частью лечения, как диагноз?

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Современный врач должен быть не только высококлассным специалистом, но и человеком, который умеет говорить с пациентом на понятном языке. Именно доверие и грамотная коммуникация нередко становятся не менее важной частью лечения, чем правильно поставленный диагноз. Об этом в комментарии RuNews24.ru рассказал детский уролог-андролог Михаил Никитский.

По словам специалиста, медицинского образования и владения современными методиками сегодня уже недостаточно. Даже блестяще проведённая диагностика или сложная операция не принесут ожидаемого результата, если родители покидают кабинет с тревогой, непониманием происходящего и желанием искать ответы в интернете.

«После приёма родители нередко говорят: "Спасибо. Теперь хотя бы стало спокойно". Для меня это такой же важный результат, как правильно поставленный диагноз», — отметил врач.

Эксперт убеждён, что способность объяснить диагноз и выбранную тактику лечения это полноценная часть медицинской помощи. Одним достаточно нескольких фраз, другим необходимо подробно разобрать результаты обследований, показать снимки и ответить на десятки вопросов. Такой подход помогает семье осознанно участвовать в лечении и значительно повышает вероятность того, что рекомендации будут выполняться правильно.

Ещё одной серьёзной проблемой современной медицины Михаил Никитский считает отсутствие взаимодействия между специалистами. По его словам, родители слишком часто оказываются в ситуации, когда один врач направляет к другому, затем к третьему, а ребёнок месяцами остаётся без чёткого решения.

«Не пациент должен связывать врачей между собой это врачи должны разговаривать друг с другом», — подчеркнул эксперт.

Особенно это важно при детских заболеваниях, которые находятся на стыке нескольких специальностей. Уролог, невролог, педиатр, ЛОР-врач и другие специалисты должны видеть общую картину, а не только свою часть проблемы.

По мнению Михаила Никитского, именно командная работа врачей, открытый диалог с семьёй и готовность сопровождать пациента на каждом этапе формируют новый стандарт медицины. И начинается он не с операционной, а с ощущения, что рядом находится врач, которому действительно можно доверять.