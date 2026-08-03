Пациенту удалили аденому простаты размером с апельсин

Новосибирские хирурги избавили жителя Карасука от гигантской аденомы простаты. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной.

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«Здоровая предстательная железа размером примерно с грецкий орех, ее объем обычно 25-30 куб. см. У пациента она была в пять раз объемнее — 136 куб. см. Как хороший апельсин», — рассказывает уролог Мехрожиддин Бобоев.

В подобных случаях опухоль удаляют через большой разрез в ходе открытой операции, которая сопровождается массивной кровопотерей. При этом из-за анатомических особенностей хирургам приходится действовать буквально на ощупь. Восстановление после такого вмешательства длится около месяца.

Новосибирские урологии удалили образование лапароскопическим способом при помощи ультразвукового скальпеля.

«Доброкачественную гиперплазию предстательной железы удалили полностью, через пять маленьких проколов, сохранив простату и все ее функции, — сообщили в минздраве Новосибирской области. — На следующий день мужчина уже вставал с кровати, а завтра-послезавтра врачи обещают отпустить его домой — в Карасук».

Отмечается, что в Сибири лапароскопическую аденомэктомию выполняют только новосибирские хирурги-урологи. На подобную операцию в Новосибирскую областную больницу приезжают даже пациенты с Дальнего Востока.

«На поток вмешательство поставили два года назад — сначала в облбольницу с мастер-классом приезжал профессор из Москвы, потом наши хирурги ездили в столицу на стажировку», — рассказывает главный врач областной больницы Анатолий Юданов.

Житель Карасука стал 49-м пациентом, которого прооперировали по малоинвазивной технологии.