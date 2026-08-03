Ни вакцины, ни лечения: что нужно знать о новом вирусе Бурбон

Первый случай заражения редким вирусом Бурбон, от которого нет ни вакцины, ни лечения, зафиксирован в США. По данным ученых, он переносится посредством укуса специфического вида клещей. Грозит ли эпидемия миру и России в частности – в материале Москвы 24.

"Рутинная практика"

Фото: m24.ru

Заражение редким вирусом Бурбон было зафиксировано в Нью-Йорке. По данным СМИ, 67-летний житель Лонг-Айленда Майкл Ларкин поймал на ногу двух клещей – переносчиков инфекции во время работ на приусадебном участке. Спустя короткое время мужчина ощутил упадок сил и боль, после чего его отвезли в больницу.

Среди симптомов заболевания – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота и рвота, сыпь в виде красных пятнышек, а также потеря аппетита. Однако главная проблема заключается не в отсутствии вакцины и лечения, а в сложностях с диагностикой, рассказал "Ленте.ру" старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

При этом эксперт предупредил, что заражение Бурбоном легко перепутать с другими инфекциями, которые переносят клещи, в частности вирусом Хартленда, болезнью Лайма или эрлихиозом.

"Многие врачи просто не сразу подозревают редкий вирус, особенно если пациент из региона, где о нем мало знают. А специальных коммерческих тестов для рутинной практики пока нет, при подозрении образцы крови приходится отправлять в самые передовые государственные лаборатории, и только там могут что-то обнаружить".

По его словам, реальное число заражений может быть выше, так как в некоторых ситуациях вирус не выявляется. В условиях стационара врачи назначают внутривенные инфузии для борьбы с обезвоживанием, а также препараты для снижения температуры и облегчения боли. При ошибочной диагностике – если вирус принимают за бактериальную инфекцию и назначают антибиотики – лечение оказывается неэффективным.

При появлении первых симптомов Умнов призвал не заниматься самолечением и срочно обратиться к специалисту. За счет этого вероятность благоприятного исхода значительно растет, добавил он.

В Россию не попадет?

Фото: m24.ru

Подтвержденных случаев циркуляции вируса Бурбон на территории РФ не зафиксировано, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В сообщении ведомства отмечено, что специалисты круглосуточно отслеживают санитарно‑эпидемиологическую обстановку как внутри страны, так и за рубежом. При этом клещ Amblyomma americanum в России не обитает, его природный ареал ограничен территорией Америки.

В то же время на нашей территории есть виды иксодовых клещей, способные переносить опасные инфекции. Основные – таежный и лесной (европейский) клещи, которые являются провокаторами клещевого энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма). А в южных регионах встречается клещ Hyalomma, он может переносить возбудителя геморрагической лихорадки Крым‑Конго.

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко также заявил РИА Новости, что вероятность завоза и распространения вируса Бурбон в РФ крайне низка.

"Это редко встречающееся заболевание, эпидемический риск незначим для нас. Завоз на территорию нашей страны маловероятен, за весь период наблюдения мы не фиксировали ни одного случая. Поэтому давайте понаблюдаем, с высокой вероятностью распространения он не получит".

Эксперт уточнил, что вероятность завоза в Россию клеща – переносчика вируса Бурбон – крайне низка. Одна из причин – небольшое число поездок жителей страны в Штаты, откуда происходит этот вид клещей.

Основной профилактикой подобных инфекций остается обработка одежды специальными защитными препаратами, сообщает aif.ru со ссылкой на врача-терапевта, эксперта Национального агентства по безопасности предприятий туриндустрии Елену Чернышову.

"Основное внимание нужно уделять профилактике, обрабатываться репеллентами при походе в лес, надевать длинные штаны и заправлять их в носки. Надевать закрытую обувь. Рубашка с длинным рукавом, на голове – платок или кепка".

Специалист отметила, что во время пребывания в лесу необходимо осматривать себя и спутников каждые 20 минут: клещ присасывается не сразу, поэтому есть время снять его с одежды или кожи. Также эксперт напомнила о существовании прививки от клещевого энцефалита и призвала не пренебрегать ею.