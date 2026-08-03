Профессор объяснил, к каким проблемам со здоровьем приводят ночные смены

Ночные смены и недосып бьют не только по давлению и сердцу, но запускают механизмы, о которых большинство даже не подозревает. Почему расстройство сна сегодня рассматривают как возможный фактор риска онкологии?

© Unsplash

В комментарии RuNews24.ru доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой поликлинической терапии Института Клинической медицины ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет) Вера Ларина пояснила, что ночная сменная работа ассоциирована с сокращением длительности сна и снижением его качества, что нарушает умственную и физическую работоспособность, способствует развитию усталости, когнитивных изменений и с течением времени повышает риск развития многих хронических заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых.

«Например, у людей молодого возраста на фоне нарушения сна в виде его укорочения или фрагментарности, вероятность развития артериальной гипертензии практически в 2 раза выше, чем в группе лиц аналогичного возраста, но не имеющих нарушений ночного сна».

По словам эксперта, вклад нарушения сна в развитие многих хронических заболеваний, в том числе и онкологических заболеваний, является предметом для исследований во всем мире. Детальное изучение патофизиологических и биологических механизмов направлено на понимание причинно-следственных связей в организме, чтобы рассматривать инсомнию в качестве потенциального фактора риска злокачественных новообразований.

Расстройство сна имеет многофакторную природу и связано с изменением регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, повышенной активностью симпатической нервной системы, эмоциональным стрессом, с генетической детерминированностью, а также с индукцией хронического низкоинтенсивного воспаления (характеризующегося активацией врожденного иммунитета и синтезом клеток воспаления), которое, в свою очередь, ассоциировано с развитием новообразований. Важно помнить, что одна из важнейших функций сна — это восстановление иммунной системы.