Репродуктолог указал на тревожную динамику мужского бесплодия

Раньше с проблемой бесплодия сталкивались 12–15% супружеских пар, сейчас количество таких пар уже приближается к 20%, а по некоторым данным — к 25%, сказала в пресс-центре НСН Мария Милютина.

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Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН обозначила тревожную динамику в сфере репродуктивного здоровья: доля бесплодных пар в стране заметно растёт.

«Раньше с проблемой бесплодия сталкивались 12–15% супружеских пар. Сейчас количество таких пар уже приближается к 20%, а по некоторым данным — к 25%. Это, с одной стороны, связано с тем, что планирование беременности происходит в более позднем возрасте: возраст рождения первого ребёнка уже приближается к 30 годам. Кроме того, это связано с общим состоянием здоровья населения. Если ещё 100 лет назад в спермограмме нижней границей нормы считалось наличие 50 миллионов сперматозоидов, то сейчас нижнюю границу пришлось снизить до 15 миллионов. Процент мужского бесплодия нарастает с каждым годом. Это связано с образом жизни, увеличением массы тела (ведь чем больше вес, тем ниже уровень тестостерона), а также с применением психотропных препаратов, которые могут влиять на потенцию. Это комплексная проблема», — сказала собеседница НСН.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала в пресс-центре НСН о масштабных изменениях в ценностной повестке страны — от кино и мультфильмов до образовательных инициатив и мер по поддержке семьи.