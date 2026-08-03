Медики спасли женщину, проглотившую золотую коронку

В Подольскую ОКБ бригада скорой помощи доставила пожилую женщину с жалобами на ощущение инородного тела в пищеводе и затрудненное глотание. Как сообщила пациентка, утром она обнаружила, что во рту отсутствует зуб с коронкой. Из анамнеза стало известно, что ранее в ходе проведенной операции пищевод пациентки сузился до 6 мм. Врачи решили проводить немедленное вмешательство. Такие данные изданию «Вести Подмосковья» предоставили в пресс-службе регионального Минздрава.

© РИА Новости

«При проведении эндоскопического исследования пищевода выявлено, что на расстоянии приблизительно 35 см от резцов имеется инородное тело — зуб с циркониевой коронкой. Ситуация осложнялась тем, что коронка была вклинена в сужение пищевода, что создало определённые технические трудности при её захвате и извлечении, которое было проведено с помощью специального эндоскопического инструментария», — сообщил врач-эндоскопист Подольской больницы Виктор Чернов.

После проведенного вмешательства пациентку в удовлетворительном состоянии выписали из больницы.