Россияне оценили качество услуг протезирования

Порядка 98% опрошенных россиян положительно оценивают качество услуг протезирования, согласно результатам опроса за 2025 год. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина.

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«Благодаря этой [комплексной работе, в том числе внедрению стандартов протезирования] у нас порядка 98% опрошенных положительно отзываются о качестве услуг протезирования по вопросам прошлого года», — сказал Лигомина на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию современных технологий протезирования и внедрения инноваций в систему обеспечения ТСР людей с инвалидностью и ветеранов.

По словам замминистра, после протезирования проводится анкетирование на портале госуслуг, в опросе оценивается не только соблюдение предприятиями всех стандартов и функциональное освоение человеком технических средств реабилитации (ТСР), но и обратная связь потребителей.

Лигомина добавил, что в стране выпущено 25 федеральных стандартов по различным направлениям в области комплексной реабилитации.