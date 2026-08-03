Как меняется статистика абортов и что тревожит врачей

Мария Милютина в пресс-центре НСН поделилась данными о динамике показателей в сфере репродуктивного здоровья.

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Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в пресс-центре НСН отметила устойчивую тенденцию к снижению числа абортов и расценила это как результат системной работы Минздрава, подчеркнув, что эффект от принимаемых мер становится всё более заметным.

«Всё чаще мы сталкиваемся с первичным бесплодием, то есть не вызванным ранним прерыванием беременности. Если смотреть на динамику последних 20 лет, это хороший показатель системной работы Минздрава. За последние 10 лет количество абортов снизилось в 3–3,5 раза. В 2024 году было зафиксировано 444 тысячи абортов, а в 2025‑м — всего 321 тысяча. Наблюдается снижение на 5–10% практически каждый год. Хочу отметить, что сейчас проводится эффективная работа — мы видим реальный эффект», — сказала собеседница НСН.

В России фиксируется снижение количества искусственных прерываний беременности. Данные статистики показывают, что за два года число абортов уменьшилось приблизительно на 12%. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, в прошлом году более 46 тысяч женщин, оказавшихся перед непростым выбором, в итоге решили не делать аборт — этому способствовали проведённые с ними консультации. В правительстве связывают положительную динамику с улучшением системы консультирования до принятия решения об аборте, расширением программ помощи семьям и последовательной демографической политикой государства.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала в пресс-центре НСН о масштабных изменениях в ценностной повестке страны — от кино и мультфильмов до образовательных инициатив и мер по поддержке семьи. По словам парламентария, работа ведётся системно: от детских садов до вузов, а важные решения принимаются и в чувствительных сферах, напрямую влияющих на благополучие семей.