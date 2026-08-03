Хирурги сохранили пациенту почти оторванный нос

В тюменской Областной больнице №3 успешно прооперировали 20-летнего пациента, которому в результате ДТП едва не оторвало нос.

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«Ткани удерживались лишь частично. Существовала высокая вероятность потери органа», — рассказал пресс-секретарь медучреждения Дмитрий Уженцев.

Парень попал на операционный стол около двух часов ночи, хирурги колдовали над ним до утра. Сначала восстановили поврежденные хрящевые структуры, послойно ушили ткани, установили силиконовые сплинты для формирования носовых ходов и остановили кровотечение.

Пациент ежедневно находился под наблюдением врачей. Через десять дней ему удалили сплинты, а спустя две недели сняты швы. Врачам удалось полностью восстановить целостность носа, сохранить его функции и форму.