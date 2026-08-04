Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения Коксаки

Головные и мышечные боли, лихорадка и тошнота могут сигнализировать о заражении вирусом Коксаки, при этом нередко инфекция проходит бессимптомно. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, согласно современной номенклатуре, существует три группы вирусов Коксаки: Альфакоксаки (25 серотипов), Бетакоксаки (63 серотипа) и Коксакипол (20 серотипов). Наибольший вклад в заболеваемость ЭВИ вносят вирусы Альфакоксаки и Бетакоксаки.
Инфицирование Альфакоксаки, по данным Роспотребнадзора, как правило, проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита. Большинство заболевших — дети дошкольного возраста.
Бетакоксаки чаще вызывают легкие лихорадочные заболевания, но могут поражать сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи. Эти вирусы являются наиболее частой причиной вирусного менингита, который требует госпитализации, но, как правило, протекает доброкачественно, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Большинство заболевших — дети до 15 лет.
«Всем известная комбинация симптомов "рука-нога-рот" наиболее часто может быть вызвана вирусами, относящимися к Альфакоксаки (Коксаки А5, А6, А10, А16, и другие), реже — Бетакоксаки (Коксаки В1, В3 и др.). В соответствии с названием, у пациентов обнаруживают болезненные пузырьки в полости рта, на задней стенке горла, на ладонях и подошвах стоп, реже — на задней поверхности голеней, бедер, ягодиц. Высыпания становятся заметны обычно через 1-2 дня после появления первых симптомов, не отличающихся от большинства ОРВИ, — повышения температуры тела, ломоты и болей в мышцах, головной боли, першения в горле. Коксаки В (6 типов) — могут вызвать воспаление сердечной мышцы, печени, что сопровождается головными болями, болями в животе, лихорадкой, которые могут длиться до 20 дней», — добавили в ведомстве.