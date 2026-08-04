Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения Коксаки

Головные и мышечные боли, лихорадка и тошнота могут сигнализировать о заражении вирусом Коксаки, при этом нередко инфекция проходит бессимптомно. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«Вирус Коксаки может вызывать самые разнообразные симптомы. Около половины заразившихся переносят инфекцию бессимптомно. У других внезапно появляется лихорадка, головные и мышечные боли, боль в горле, тошнота, болевые ощущения в животе. Заболевший инфекцией, вызванной вирусами Коксаки, может не иметь других симптомов кроме лихорадки», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, согласно современной номенклатуре, существует три группы вирусов Коксаки: Альфакоксаки (25 серотипов), Бетакоксаки (63 серотипа) и Коксакипол (20 серотипов). Наибольший вклад в заболеваемость ЭВИ вносят вирусы Альфакоксаки и Бетакоксаки.

Инфицирование Альфакоксаки, по данным Роспотребнадзора, как правило, проявляется высыпаниями на коже, поражением верхних дыхательных путей, стоматитом и герпангиной (появлением пузырьков на слизистой оболочке полости рта и на миндалинах), конъюнктивитом, склеритом, диареей, возможно развитие менингита. Большинство заболевших — дети дошкольного возраста.

Бетакоксаки чаще вызывают легкие лихорадочные заболевания, но могут поражать сердце, плевру, печень, поджелудочную железу, нередко становятся причиной выраженного болевого синдрома в животе, в грудной клетке, сыпи. Эти вирусы являются наиболее частой причиной вирусного менингита, который требует госпитализации, но, как правило, протекает доброкачественно, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Большинство заболевших — дети до 15 лет.