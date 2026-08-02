Привычных врачей больше не будет: что теперь ждет пациентов

Если вы регулярно ходите к одному и тому же узкому специалисту, возможно, скоро этой должности в государственной поликлинике просто не будет. Минздрав принял решение, которое перекраивает всю систему российской медицины. И это уже не слухи и не проекты — приказ подписан, зарегистрирован в Минюсте и вступает в силу.

© РИА Новости

Тихая революция в белых халатах

Когда чиновники произносят слово «оптимизация», россияне привычно ждут худшего. И не без причин: слишком много раз за этим обтекаемым термином прятались сокращения, километровые очереди и кабинеты с табличкой «закрыто». Но на этот раз история разворачивается иначе — и от этого становится только интереснее.

Минздрав одним росчерком пера переписал кадровую карту российской медицины — из официального реестра врачебных должностей разом вылетели 16 позиций. 16 профессий — некоторые из них держались в российских больницах десятилетиями, пережив советскую власть, девяностые и несколько волн реформ. Теперь их черёд уйти.

Речь не о том, что завтра врачей выметут на улицу с вещами. Механизм куда тоньше и хитрее. Но финал у него один: целые направления в государственной медицине перестанут существовать как самостоятельные единицы. Навсегда.

Кого вычеркнули первыми

Читаешь перечень — и поначалу кажется, что это черновик, который забыли выбросить. Но нет: акушер-гинеколог цехового участка, диабетолог, миколог, лаборант, лабораторный миколог, протезист, городской педиатр, подростковый психиатр, участковый психиатр-нарколог, сексолог, сурдолог-протезист, подростковый терапевт, зубной врач и фельдшер-нарколог — всё это теперь не профессии, а история.

Диабетологи — врачи, которые годами вели пациентов с сахарным диабетом, — исчезают из штатного расписания как отдельная ставка. Отныне всё, что они делали, ляжет на плечи эндокринологов. Звучит логично? Возможно. Но представьте человека, который наблюдался у одного доктора пять лет — и вдруг обнаруживает, что тот официально «упразднён».

Сексологи прекращают самостоятельный приём — их пациентов завернут к психотерапевтам и психиатрам. Микологи, всю жизнь разбиравшиеся в грибковых напастях, уступят территорию дерматовенерологам и инфекционистам. Подростковый терапевт уходит. Врач цехового врачебного участка — та самая фигура, которая некогда следила за здоровьем работников прямо на заводе, — признана пережитком другой эпохи.

Зубной врач — уже не профессия?

Пожалуй, самая неожиданная строчка в списке — «зубной врач». Эта профессия аннулируется.

Отныне лечить зубы, ставить пломбы и проводить серьёзные стоматологические процедуры смогут только специалисты с полноценным высшим медицинским образованием — дипломированные стоматологи. Зубной врач — категория, которая исторически предполагала более короткий путь в профессию и средний уровень образования, — в государственных учреждениях больше не нужна.

Кроме этого, прекратят приём офтальмологи-протезисты и сурдологи-протезисты. Лабораторные техники — люди, которые годами работали в клинических лабораториях, — также выходят за рамки официальной номенклатуры.

Для бактериологов, вирусологов и паразитологов припасена небольшая отсрочка: их специальности пока в безопасности, но к осени 2028 года и они растворятся в прошлом. На смену придут врачи-медицинские микробиологи — специалисты с принципиально более широким охватом.

«Это не кадровая чистка»

Эксперты в области управления здравоохранением стараются успокоить тех, кто уже начал паниковать.

«Это не кадровая чистка, а неизбежная эволюция системы. Современная доказательная медицина требует мультидисциплинарного подхода, а не сохранения микро-специальностей, которые дублируют функционал друг друга и размывают ответственность», — убеждён доктор медицинских наук Андрей Демин.

Слова звучат убедительно. Особенно если ты не тот самый диабетолог, чья должность теперь считается «дублирующей».

Что будет с теми, кто уже работает

Вот здесь — пожалуй, самое важное для тех, кто прямо сейчас занимает одну из упраздняемых должностей.

Для тех, кто уже сидит в этих кабинетах, ничего резкого не произойдёт — их не уволят, не срежут ставку и не пересадят за другой стол. Закон здесь на стороне работника: пока контракт действует, человек неприкосновенен.

Но есть принципиальный момент: с наступлением осени медицинским учреждениям запретят открывать новые вакансии по упраздняемым направлениям. То есть если кто-то уволится — его место просто не займут. Ставка испарится.

Вузы закроют приём на эти направления — и вот тогда запустится настоящий механизм угасания. Не увольнения, не скандалы, а просто: последний студент сдаст последний экзамен, последний ординатор защитит диплом — и специальность тихо растворится в прошлом.

Медицина будущего: кто придёт на смену

Реформа — это не просто вычёркивание старого. На место вычеркнутых в расписание вписывают 11 принципиально других специальностей: специалист по здоровому долголетию, реабилитолог нового образца, медицинский микробиолог, логопед с медицинским дипломом, психолог, нейропсихолог, эргореабилитолог, нутрициолог, медсестра по реабилитации и специалист по помощи обучающимся. Портрет медицины будущего выглядит именно так.

Должность врача по медицине здорового долголетия — пожалуй, самая символичная из них. Государство впервые официально признаёт, что «дожить до ста лет в добром здравии» — это медицинская задача, которой должен заниматься отдельный человек в белом халате.

Новые профессии: мнения разделились

Именно вокруг новых должностей и разгорелся главный спор. И он куда острее, чем кажется на первый взгляд.

Нутрициологи вызвали особенно бурную реакцию в профессиональном сообществе. Противники реформы бьют в одну точку: загнав нутрициолога в штатное расписание без чёткого регламента по ОМС, государство рискует превратить его в платную экзотику для тех, кто может себе позволить, — и одновременно обескровить тот участок, который раньше закрывал обычный эндокринолог.

С нейропсихологами история не менее острая. Критики указывают: исходно нейропсихологи вообще не из медицины — они из психологии, и нигде в мире не являются врачами в классическом понимании.

Однако у реформы есть и искренние защитники — среди самих специалистов, которых она касается напрямую. Нутрициолог и диетолог Анна Белоусова смотрит на ситуацию иначе: до появления этого приказа люди с профильным высшим образованием — в том числе нейропсихологи — были в медицинских организациях фактически людьми второго сорта. Врач решал всё, даже не имея нужных компетенций, пока дипломированный нейропсихолог сидел на урезанной ставке без права голоса. Теперь эта перекошенная конструкция наконец выравнивается.

Отдельно задела скептиков должность врача по медицине здорового долголетия — звучит красиво, но что реально за ней стоит? Некоторые эксперты резонно указывают: геронтологи никуда не исчезают. Чем принципиально новая должность будет отличаться от уже существующей — внятного ответа пока нет. Одни называют это ребрендингом с государственным финансированием. Другие настаивают: это совершенно другая философия работы с пожилым пациентом — не лечить болезни, а не допускать их.

Что это значит для обычного пациента

Вопрос, который волнует всех — не только врачей.

С одной стороны, логика реформы прозрачна: если функции диабетолога полностью перекрывает эндокринолог, зачем держать в штате двух людей, которые, по сути, делают одно и то же? Зачем студентам тратить годы на профессию, которую поглощает смежная дисциплина?

С другой — именно узкие специалисты нередко знают своё дело глубже универсалов. Пациент с редким грибковым поражением, которого годами вёл миколог, вряд ли обрадуется тому, что теперь должен объяснять всё заново человеку с другим профилем.

За всем этим стоит сухой бюрократический документ — Приказ № 434н, подписанный в мае и уже прошедший регистрацию в Минюсте. Он хоронит своего предшественника — приказ трёхлетней давности — и запускает обратный отсчёт. Недели, а не годы.

За этой реформой стоит не чиновничья прихоть, а давление времени: в Европе и Азии от модели «один орган — один врач» отказываются уже второе десятилетие подряд, делая ставку на универсального специалиста, вооружённого технологиями и умеющего думать о человеке целиком, а не по частям. Вопрос в том, готова ли наша система к такому переходу — и не окажется ли пациент в роли заложника чужого эксперимента.

А мы будем наблюдать — и рассказывать, что из этого вышло.