Доктор разъяснил, что может привести к циррозу печени

Безобидная, казалось бы, привычка пить чай со сладостями в течение дня может привести к развитию жировой болезни печени, а та, в свою очередь, способна спровоцировать цирроз, предупреждает в беседе с "РГ" доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета, кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко.

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Так, эксперт выделил "большую тройку" бытовых привычек, которые ежедневно вредят печени.

Первое — это привычка пить чай с конфетами (печеньем) в течение дня.

«Это не еда, а энергетический допинг, — объясняет Дмитрий Карпенко. — Частое употребление простых сахаров (глюкоза плюс фруктоза) — главный враг. Фруктоза метаболизируется исключительно в печени и напрямую идет на синтез жиров. Если вы выпиваете даже две чашки сладкого чая в день, то создаете постоянную высокую инсулиновую нагрузку, которая "консервирует" жир в гепатоцитах (рабочих клетках печени)».

Следующая ошибка — употребление в больших количествах растительных масел, которые многие считают полезными. Например, люди, которые переходят на здоровый образ жизни, начинают щедро поливать салаты оливковым или льняным маслом. Однако избыток даже "правильных" жиров дает ту же нагрузку на печень, что и сливочное масло, предупреждает специалист.

«Гиперкалорийность питания — это всегда удар по гепатоцитам, независимо от источника калорий», — говорит он.

Третья вредная бытовая привычка — бесконтрольный прием "безобидных" лекарств и БАДов.

Так, парацетамол (в дозах чуть выше терапевтических), некоторые противовоспалительные средства (ибупрофен), а также бесконтрольное употребление жиросжигателей и "травяных сборов" для похудения способны вызвать лекарственное поражение печени.

«Мы называем это гепатотоксичностью. Прием пяти-шести разных препаратов одновременно многократно увеличивает нагрузку на ферментные системы печени», — предупреждает Карпенко.

Доцент объясняет: все эти факторы способны повлиять на "ожирение" печени даже больше, чем алкоголь. Механизм развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени следующий.

«Когда мы употребляем избыточное количество простых углеводов (сахар, выпечка, сладкие газированные напитки), поджелудочная железа выбрасывает огромные дозы инсулина, чтобы загнать глюкозу в клетки. Но клетки перестают "слышать" инсулин. Развивается резистентность. В ответ печень начинает активно превращать избыток глюкозы в жирные кислоты и откладывать их внутри себя в виде капель триглицеридов», — описывает процесс эксперт.

Этот процесс запускается у людей с абдоминальным ожирением (когда жир скапливается в основном на животе), у пациентов с сахарным диабетом II типа, гипертонией и нарушениями липидного обмена.

«Алкоголь здесь — лишь один из многих триггеров, и далеко не главный. Достаточно каждый день получать профицит калорий всего на 10-15% от нормы, чтобы через два-три года получить стеатоз печени (накопление избыточного жира в клетках органа). Это касается даже вегетарианцев, если их рацион перенасыщен быстрыми углеводами и рафинированными маслами», — констатирует специалист.

Причем печень — орган "молчаливый". Вы можете прекрасно себя чувствовать, в то время как изменения в печени стартуют уже на стадии предожирения. При наборе даже пяти — семи лишних килограммов гепатоциты начинают накапливать жир.

В первые два-три года этот процесс протекает бессимптомно.

«На УЗИ врач может увидеть "диффузные изменения" и повышение эхогенности, но пациент не придает этому значения. А в это время жир, накапливаясь, запускает каскад липотоксичности: жирные кислоты повреждают мембраны клеток, вызывая окислительный стресс. Клетки печени начинают гибнуть, и на смену жиру приходит фиброз (рубцовая ткань). Это уже необратимая стадия, которая без лечения может перейти в цирроз за 10-15 лет, даже если человек вообще не пьет спиртного», — предупреждает эксперт.

В то же время лечить заболевание непросто. Специфических таблеток от жира в печени до сих пор крайне мало, и они работают только в комплексе, говорит Дмитрий Карпенко.

Самый лучший вариант предотвратить ожирение этого важного органа — изменить образ жизни и наладить питание.

Также специалист рекомендует всем людям старше 30 лет ежегодно проходить УЗИ органов брюшной полости и сдавать биохимический анализ крови с определением печеночных трансаминаз (АЛТ, АСТ).