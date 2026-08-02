Доктор ответил, помогут ли курсы в соцсетях обучиться оказанию первой помощи

Ролики в соцсетях могут рассказать об основах первой помощи, но лучше дополнительно пройти курс по сердечно-легочной реанимации — знания могут пригодиться в любой момент. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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«Лучше пройти подготовку у сертифицированных специалистов и получить этот очень полезный навык. Здесь надо не рассказывать, а показывать, но суть метода заключается в том, что мы качаем сердце из расчета — 30 движений и 2 вдоха, качаем мы со счетом на тысячу (начинать счет с 1000 и продолжать — 1001, 1002/ — прим. "Газета"), чтобы это ритмично было. И обязательно это делается в том случае, если мы видим признаки остановки сердца — это отсутствие пульсации на крупных артериях и отсутствие дыхания. Это делать надо незамедлительно, потому что у нас маленький промежуток времени между подачей кислорода и работой головного мозга. Чтобы правильно все сделать, не сломать ребра и не нанести дополнительный ущерб, нужно пройти обучение. Есть тренировки на манекенах, вы можете получить квалифицированное обучение для того, чтобы научиться оказывать помощь», — подчеркнул он.

В экстренном случае ролик из соцсетей может помочь спасти кому-то жизнь, отметил врач.