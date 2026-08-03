В России на 30% увеличилось количество мужчин, желающих уменьшить грудь

В российских клиниках фиксируют необычный тренд: за последний год спрос на операции по уменьшению грудных желёз у мужчин вырос почти на треть. Пациенты с гинекомастией - патологическим увеличением груди - обращаются к хирургам всё чаще. Если раньше основными причинами считались ожирение и гормональные сбои, то теперь медики добавляют в список ещё один фактор - приём некоторых лекарств.

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Как пишет портал "База", спровоцировать рост тканей могут антидепрессанты, мочегонные средства и даже таблетки от тошноты. Специалисты также обращают внимание на препараты для желудочно-кишечного тракта на основе домперидона. Однако врачи подчёркивают: далеко не каждый, кто принимает такие медикаменты, столкнётся с подобным побочным эффектом.

Всё зависит от дозировки, длительности курса и индивидуальной реакции организма. Некоторые мужчины могут годами пить антидепрессанты без видимых изменений, а у других грудь начинает увеличиваться уже через несколько недель. Поэтому медики призывают не паниковать заранее, но при появлении первых симптомов обращаться к эндокринологу или маммологу.

Когда грудь становится слишком заметной и доставляет физический или психологический дискомфорт, многие решаются на операцию. В Москве такая процедура в среднем стоит 150–185 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге цены колеблются сильнее: в государственных учреждениях можно уложиться в 60–90 тысяч, а в частных клиниках — от 120 тысяч и выше.

При этом не все пациенты готовы ложиться под нож. Часть мужчин пытаются справиться с проблемой с помощью гормональной терапии, которая помогает уменьшить грудные железы без хирургического вмешательства. Врачи напоминают, что выбор метода лечения всегда индивидуален и должен основываться на результатах обследований, а не на советах из интернета. Главное — вовремя выявить причину и не запускать процесс.