Терапевт объяснил, стоит ли россиянам бояться нового вируса из США

Врач-терапевт Надежда Чернышова считает, что обнаруженный в США вирус Бурбон пока не представляет угрозы для россиян. Вероятность появления заболевания в России она оценила в беседе с aif.ru.

© Lenta.ru

По словам специалиста, вирус Бурбон относится к редким инфекциям, которые распространяются через укусы собачьих клещей. Сейчас против него не существует ни вакцины, ни специального лечения.

«Вируса Бурбона у нас в России пока нет, но есть клещевой энцефалит. Основное внимание нужно уделять профилактике», — подчеркнула Чернышова.

Врач рекомендовала использовать репелленты, носить закрытую одежду и обувь во время прогулок в лесу, а также регулярно осматривать себя и своих спутников. Она отметила, что клещ присасывается не сразу, поэтому его можно вовремя заметить и удалить. Кроме того, эксперт напомнила, что от клещевого энцефалита существует прививка.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов рассказал, что ключевая проблема Бурбона заключается не только в отсутствии вакцины и лечения. Он пояснил, что сложности возникают и с его диагностикой.