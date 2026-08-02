В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения редким вирусом бурбон

В Нью-Йорке выявлен первый заболевший вирусом, от которого нет вакцины и лечения
Первый случай заражения редким вирусом бурбон зафиксирован в Нью-Йорке, сообщил телеканал Fox News.
Вирус бурбон передается с укусом собачьего клеща, он получил название по округу Бурбон в Канзасе, где его впервые обнаружили в 2014 году. С тех пор им заболели шесть человек, двое из них погибли.
По мнению медиков, заболевших может быть и больше, но другие случаи не были выявлены. Вирус вызывает температуру, раздражение на коже, головную боль, тошноту и ломоту в теле - симптомы, которые трудно отличить от других инфекций.
В публикации говорится, что для вируса бурбон нет вакцины, особого лечения и специальных анализов.
Специалисты отмечают, что собачьи клещи считаются агрессивными и распространены в 20 штатах.